Dan 25 años de prisión a hombre por homicidio en Juárez

Además, se ordenó el pago de la reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y los gastos funerarios, conforme a la ley

Un hombre identificado como Luis Usvaldo “N” de 27 años, fue sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Edgar de 29 años, quien murió tras ser atacado a balazos en el municipio de Juárez.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió el 13 de julio de 2024, en calles de la colonia Los Valles, primer sector.

En ese lugar, Luis “N” viajaba en una camioneta junto con al menos otros dos hombres, cuando detectaron a un grupo de personas, entre ellas Edgar.

Según lo expuesto en el juicio, el acusado descendió del vehículo con un arma de fuego y disparó contra la víctima, mientras que uno de sus acompañantes también accionó un arma desde el interior de la camioneta.

Tras valorar las pruebas presentadas, un juez determinó la responsabilidad penal del acusado y dictó una pena de 25 años de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social estatal.

Además, se ordenó el pago de la reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y los gastos funerarios, conforme a la ley.