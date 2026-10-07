Dan 25 años de prisión a hombre por atropello intencional

Luis 'N' fue declarado culpable de homicidio calificado por embestir deliberadamente a tres personas en julio de 2023; una de ellas murió

Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en un homicidio calificado ocurrido en julio de 2023 en Monterrey, luego de que la Fiscalía de Nuevo León acreditara que utilizó un vehículo para atacar deliberadamente a tres personas.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2023, sobre la calle Secretarios, en la colonia La Alianza, sector C. De acuerdo con las investigaciones, Luis “N”, de 51 años, conducía un Nissan Tsuru cuando dirigió la unidad contra las víctimas, con quienes mantenía rencillas previas.

La agresión continuó cuando el acusado puso el vehículo en reversa y volvió a pasar sobre las personas que se encontraban en la vía pública. Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital; un hombre murió a consecuencia de las lesiones, mientras que las dos mujeres lograron recuperarse y fueron dadas de alta.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la actuación dolosa del acusado. Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que Luis “N” fue responsable directo de los hechos.

Además de la pena de prisión, deberá cubrir la reparación del daño, que contempla la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.