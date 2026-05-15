Dan 17 años de prisión a tres hombres por agresión a militares

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en la comunidad de Santa Clara de González, donde elementos de la Guardia Nacional fueron atacados

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo una sentencia de 17 años de prisión contra tres hombres por agredir a personal militar en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Los sentenciados, identificados como Adrián “N”, Abel “N” y Ángel “N”, fueron encontrados responsables de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y delitos contra funcionarios públicos, con la agravante de asociación delictuosa.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en la comunidad de Santa Clara de González, donde elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados mientras realizaban labores de vigilancia.

Tras el enfrentamiento, las autoridades lograron la detención de los implicados y el aseguramiento de ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículos, celulares y equipo táctico.