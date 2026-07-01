Dan 15 años de cárcel a asesino de chófer en Juárez

Tras el juicio, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se logró condenar al homicida y a un pago por reparación de daño.

Por asesinar a un chófer de la ruta La Playa, en Juárez, un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión.

El homicida se trata de Vicente “N” de 34 años, quien en noviembre de 2024 golpeó al conductor hasta matarlo tras reclamarle que no le abrió la puerta para abordar el camión en una parada no autorizada.

De acuerdo con las indagatorias, la unidad se encontraba sobre una avenida esperando la luz verde del semáforo y no podía subir pasaje en ese punto.

El delincuente, molesto, se dirigió hasta la base de la ruta para esperar al chofer, identificado como Felipe de 56 años.

Fue en las instalaciones donde el ahora sentenciado inició un violento altercado al lanzar un objeto contundente contra su víctima.

El proyectil falló y el conductor tomó un metal para defenderse arrojándolo también, sin embargo, el asesino se hizo con el arma improvisada o lo golpeó en la cabeza hasta dejarlo inconsciente.

Fue en el trascurso de la ruta hasta el hospital donde el trabajador terminó por perder la vida, según reza la indagatoria.

Tras el juicio, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se logró condenar al homicida a 15 años de prisión y a un pago por reparación de daño.