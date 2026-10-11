Dan 105 años de prisión a mujer por secuestro y homicidios

Ana “N” y sus cómplices fueron condenados tras comprobarse su participación en sanguinarios secuestros y ejecuciones en Nuevo León.

Una mujer identificada como Ana “N” fue sentenciada a 105 años y 10 meses de prisión por su participación en delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, relacionados con hechos ocurridos durante 2022 en municipios metropolitanos de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, tras un juicio oral, también fueron condenados sus presuntos cómplices, Francisco “N”, quien recibió una pena de 80 años de cárcel, y Eliezer “N”, sentenciado a 25 años y 10 meses. Los tres también deberán cubrir la reparación del daño conforme a la ley.

Entre los hechos acreditados se encuentra el secuestro y asesinato de Alfredo, ocurrido en enero de 2022 en García. De acuerdo con la investigación, la víctima fue golpeada, sometida y atada dentro de un domicilio; un día después, su cuerpo fue localizado en las inmediaciones de un camino vecinal del ejido Maravillas.

Otro de los casos corresponde al homicidio de Néstor, registrado el 27 de enero de ese año en la colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, Ana “N” vigiló los movimientos de la víctima y proporcionó información sobre su domicilio, donde posteriormente ingresaron hombres armados que le dispararon.

Además, en marzo de 2022, Ana “N” y Eliezer “N” fueron detenidos junto con otros integrantes de un grupo delictivo durante un operativo en una quinta de la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey, donde las autoridades reportaron el aseguramiento de armas y narcóticos.

La Fiscalía señaló que las sentencias se dictaron luego de que el Ministerio Público presentara pruebas documentales, periciales y testimoniales para acreditar la responsabilidad penal de los acusados.