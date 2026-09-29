Da versión vecino ligado a tablas antiosos en San Pedro

El empresario detalló que el objetivo principal consistía en proteger los hogares de la fauna silvestre sin causarles lesiones.

La propuesta de utilizar tablas con clavos para impedir el ingreso de osos a residencias en Olinalá en San Pedro generó polémica en redes sociales; sin embargo, Michael Zenkl, vecino señalado como responsable, dio su versión al señalar que la medida fue planteada como un mecanismo para mantener alejados a los animales y no para causarles lesiones.

A través de un video publicado en las redes de Panem Bakery & Bistro, Zenkl, director de la empresa, explicó las razones detrás de la propuesta y aclaró además que el presidente de la Unión de Colonos de Olinalá, señalado en las publicaciones sobre el tema, es su padre y tiene el mismo nombre que él.

Zenkl dijo que, a primera vista, las tablas con clavos pueden parecer una medida “medieval” y “salvaje”, pues su apariencia puede generar la impresión de que fueron colocadas con la intención de lastimar a los osos.

“Antes que nada pues quiero mencionar que la tabla con clavos se ve medieval, se ve salvaje, pues eso lo entiendo, o sea, parece que las personas que lo pusieron quieren lastimar a los osos y quieren que sufran, pues esa sería mi reacción inicial también, si lo diría”, indicó Zenkl.

No obstante, explicó que, al investigar sobre este tipo de mecanismos, encontró que, en otros lugares, como Colorado, se han utilizado medidas similares para mantener a los osos fuera de las viviendas, con el objetivo de evitar daños tanto a los animales como a las personas.

“Ahora, lo que yo observé durante la última semana, se propuso el tema de la tabla con clavos en la colonia, se investigó y se vio que, en otros lugares, por ejemplo, en Colorado, es una medida que se usa para poder alejar los osos y que se usa por personas que no quieren hacerle daño permanente al oso, pero que, si necesitan tenerlos fuera de la casa, porque eso sí puede ser, oye pues al oso lo tienen que relocalizar y puede acabar peor para el oso”, expresó. “Últimamente, este es un tema que ha estado muy presente, es un tema que hemos visto todos, o sea, videos de osos en casas, y que en las últimas semanas ha estado pasando muy seriamente en la que se meten adentro de las casas en sí, pero pues puede ser muy peligroso también para los osos y para las personas y los niños que viven en esas casas”, agregó.

El sampetrino indicó que, después de que el tema comenzó a difundirse en redes sociales, autoridades ambientales de Nuevo León señalaron que este mecanismo no sería utilizado en la entidad para ahuyentar a los osos o impedir que ingresen a las viviendas, por lo que las tablas comenzaron a ser retiradas.

Zenkl destacó que la presencia de osos en zonas habitacionales se ha convertido en un tema recurrente, particularmente por los videos que muestran a estos animales ingresando a viviendas.

Finalmente, dijo que las tablas fueron instaladas con la intención de evitar que los osos ingresaran a las viviendas y no de provocarles lesiones, aunque reconoció que su apariencia generó preocupación entre la población.