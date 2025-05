 Da Nuevo León más de un millón de servicios gratuitos a población

Al dar un reporte del avance de los programas sociales en Nuevo León, la secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal, Martha Herrera, destacó que se han brindado más de un millón de servicios gratuitos a la población y se ha reducido la pobreza extrema en un 50 por ciento.



En la conferencia "Nuevo León Informa”, la funcionaria estatal destacó que, gracias a la estrategia “La Nueva Ruta”, la pobreza general se redujo en 34 por ciento.



En infancias, detalló, la pobreza se redujo en 11.4 puntos porcentuales; en personas con discapacidad, en 10.7; y en mujeres, en 7.7 puntos.



“Diseñamos e implementamos una política social que es integral, que es focalizada y que es transversal, la Nueva Ruta que cuenta con una serie de programas y una serie de iniciativas sociales que han puesto a las personas en el centro”, explicó.

"Ese ha sido nuestro gran diferenciador y también lo que nos permitió junto con todos nuestros aliados reducir la pobreza extrema en un 50 por ciento, y la pobreza en un 34 por ciento en los primeros dos años”, aseguró.



Detalló que más de 233 mil personas han sido beneficiadas directamente a través de más de 870 estaciones de servicio público, alcanzando ya más de un millón de servicios gratuitos ofrecidos en todo el estado.



Para este año se contempla llegar a mil 100 estaciones en los 51 municipios.



Entre los principales programas de apoyo al ingreso destacan: Personas con discapacidad, Hambre Cero, Impulso a Cuidadoras, y Jefas de familia.



Estos programas, con más de 65 mil beneficiarios activos, ofrecen transferencias económicas y acceso a servicios prioritarios como salud, alimentación, movilidad, educación y asistencia legal y psicológica.



También informó que se redujo la pobreza alimentaria de 200 mil personas y actualmente se ha podido atender 351 mil personas a través de los diferentes esquemas que se utilizan

Y en los próximos tres años buscan llegar a otras 200 mil personas.

Avanza retarjeteo



Herrera informó que avanza el proceso de actualización de las tarjetas de apoyo económico, la validación de datos y la confirmación de vida de los beneficiarios, que se realiza de mayo a julio en 109 sedes distribuidas en todos los municipios.



“Esto es parte de un esfuerzo colectivo para no solamente mejorar la administración de los programas, sino también asegurar que todos reciban sus recursos de manera rápida, de manera eficiente, pero sobre todo que llegue a quien verdaderamente lo necesita”, dijo.



“Una tarjeta no es un plástico más, atrás de ella hay una historia. Es una madre que educa, que alimenta y que trabaja para sacar adelante a sus hijos, a sus hijas. Es una persona cuidadora que da la vida por la salud de un hermano, de un sobrino, de un nieto, de su abuelita. Es una persona con discapacidad, que no tiene un empleo, es un niño o una niña que no tiene que comer”, resaltó.



Reiteró que los depósitos no se verán interrumpidos durante la transición, es decir, al cambiar una tarjeta por otra, y que las nuevas tarjetas facilitarán el acceso no solo a los apoyos monetarios, sino también a servicios esenciales como estancias infantiles, becas, medicamentos, descuentos en servicios públicos, en adeudos de Agua y Drenaje, transporte y más.



La funcionaria invitó a toda la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes oficiales y la línea 070.

Refrendó el compromiso de seguir trabajando por un Nuevo León más justo, más igualitario y más incluyente.

