Da negativo prueba toxicológica de conductora que atropelló mujer

La conductora, identificada como Stefany, permanece detenida como presunta responsable de los hechos en donde perdió la vida una mujer tras el percance vial

La conductora señalada como presunta responsable del atropello en el que perdió la vida Viviana Marlen Castillo Muñiz, de 33 años, sí presentaba aliento alcohólico al momento de su detención, la madrugada del 16 de septiembre, en la colonia Fomerrey 116-San Bernabé XIII, así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del estado.

Sin embargo, los exámenes toxicológicos practicados posteriormente dieron resultado negativo. El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que esto pudo deberse al tiempo transcurrido entre el accidente, la detención de la mujer y la realización de las pruebas.

“De acuerdo a los datos que existen en la carpeta de investigación la mujer al momento de ser detenida presentaba aliento a alcoholico. Se ordenó la práctica de un dictamen y seguramente por el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos, de la detención y de la práctica de este dictamen, esto resultó negativo”, precisó Orozco.

La conductora, identificada como Stefany, de 29 años, permanece detenida como presunta responsable de los hechos. Su primera audiencia se celebrará durante la tarde de este viernes o el sábado, donde se determinará si será vinculada a proceso.

El atropello ocurrió alrededor de las 04:00 horas del miércoles, sobre la calle Farolillo, entre Brezo y Badián, en la colonia Fomerrey 116-San Bernabé XIII.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Viviana regresaba de los festejos del Grito de Independencia en la Macroplaza y caminaba por la banqueta mientras llevaba en brazos a su hija Valentina, de 7 años, cuando ambas fueron impactadas por una camioneta Ford F-150 color gris.

Viviana Marlen Castillo Muñiz perdió la vida en el lugar, mientras que su hija sufrió algunos golpes leves y no requirió ser trasladada a un hospital.