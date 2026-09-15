Da Monterrey testamento gratis, aunque viva en otro municipio

El municipio de Monterrey hace el acompañamiento legal gratuito, mientras que el ciudadano sólo paga ante el notario público una cuota general de mil 700 pesos

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Septiembre es el mes del testamento.

Y Doña María del Socorro y su hija Ruth aprovecharon que en el municipio de Monterrey el trámite es gratuito, no sólo en este mes, sino durante todo el año.

La directora de Vinculación de la Secretaría de Participación Ciudadana, Marla Treviño, las atendió en el Palacio Municipal.

Al testamento, doña María del Socorro le hizo varios cambios.

"Todo está muy bien. Me han atendido muy bien”, expresó la mamá.

Ambas regias quedaron satisfechas.

"Falleció mi papá, mi hermano, hicimos varios juicios. El servicio es magnífico porque nos ayuda mucho. Y como no tenemos tanta solvencia, nos ayuda bastante", expuso la hija.

"Yo ya tengo mi testamento también. (Lo saqué) igual, muy rápido, muy bien, todo muy bien", refirió.

En todo el año, Monterrey hace el acompañamiento legal gratuito.

El ciudadano sólo paga ante el notario público una cuota general de mil 700 pesos.

El único requisito es ser mayor de 18 años de edad.

Y no importa cuántos bienes tenga, ni su valor.

"Bueno, pues nuestro alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, tiene en este mes de septiembre, para toda la gente el acompañamiento de todos los abogados de la Dirección de Viculación, de la Secretaría de Participación Ciudadana, que estamos aquí, en el segundo piso del Palacio de Monterrey. El acompañamiento de los abogados es gratuito, y se pagan únicamente ante el notario las adscripciones, que es un pago de mil 700 pesos, pero todo el trámite es totalmente gratuito", precisó Treviño.

Y en septiembre, hay una ventaja adicional: el trámite es para todos los ciudadanos, no importa en qué municipio vivan.

"Nuestro alcalde se puso la camiseta muy bien con la gente. Si eres de Guadalupe, si eres de Juárez, si eres de Santa Catarina, si eres de Doctor Arroyo, de Galeana, de donde seas, tú puedes venir al municipio de Monterrey", aclaró.

Ahí, el equipo comandado por el abogado Víctor Miranda le aclara dudas.

"Y si quiere cambiarlo, lo puede cambiar, cuando usted decida, agregar herederos o hacer algún cambio, ¿porque ya hice el testamento ya quedé fuera de mi casa?, no, sigo siendo el dueño como lo he sido hasta ahorita", aseveró.

"Después de que se firme, tres meses más, le vamos a estar entregando su testamento", aseguró.

Para más información, marque el teléfono 81 8130 6565, extensión 6715 ó 6220

Recuerde: hacer el testamento es un acto de amor.