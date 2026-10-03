Da MC bienvenida a Brenda Velázquez a bancada naranja

La coordinadora Sandra Pámanes celebró la llegada de la diputada, destacando que fortalecerá la agenda común en el territorio estatal.

Movimiento Ciudadano formalizó la bienvenida a la diputada Brenda Velázquez a su bancada en el Congreso de Nuevo León, luego de que la legisladora dejara el grupo legislativo de Morena y solicitara su incorporación al grupo legislativo naranja.

Pámanes indicó que esto obligará a una reconfiguración en el Congreso local, especialmente en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), pues ahora MC es mayoría al sumar 11 diputados, ya que el jueves también se les unió Francisco del Bosque, suplente del diputado local con licencia Mario Soto, quien también se incorporó a MC.

A través de un comunicado, la bancada de MC señaló que Velázquez se integrará para continuar trabajando en una agenda común en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León.

La coordinadora emecista, Sandra Pámanes, celebró la llegada de la legisladora y sostuvo que su incorporación permitirá ampliar los esfuerzos y propuestas que impulsa la bancada desde el Congreso.

“Su llegada permitirá seguir sumando esfuerzos y propuestas desde el Congreso del Estado”, señaló Pámanes.

Velázquez apareció en una foto junto con Pámanes en la sede del partido.

La coordinadora también destacó que la incorporación de Velázquez abre la posibilidad de continuar construyendo acuerdos y dar seguimiento al trabajo legislativo que ha desarrollado Movimiento Ciudadano durante la actual Legislatura.