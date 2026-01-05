Da Igualdad apoyos de movilidad, vista y audición a neoloneses

Con el objetivo de eliminar barreras, durante el último año, se logró beneficiar a más de 23 mil ciudadanos en los 51 municipios del estado

Con el objetivo de eliminar las barreras de movilidad y comunicación que enfrentan los sectores más vulnerables, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León informó que, durante el último año, logró beneficiar a más de 23 mil ciudadanos en los 51 municipios del estado.

Estrategia prioriza a personas con discapacidad y adultos mayores

Bajo la gestión de la secretaria Martha Herrera, la dependencia estatal desplegó una estrategia integral que priorizó a personas con discapacidad y adultos mayores, entregando insumos esenciales que transforman la vida cotidiana de las familias neolonesas.

“El objetivo es atender a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, reduciendo las brechas de desigualdad y exclusión social que impiden a las personas realizar sus actividades básicas”, destacó Herrera.

Distribuyen aparatos auditivos, lentes y equipos de movilidad

La estrategia de cobertura total permitió la distribución masiva de herramientas de salud y autonomía:

Aparatos auditivos: Más de 9,000 unidades entregadas.

Más de entregadas. Lentes graduados: Más de 7,000 apoyos visuales .

Más de . Aparatos de movilidad: Más de 6,000 sillas de ruedas, andadores y otros equipos.

Programas impactan directamente a beneficiarios

Un ejemplo del alcance de estos programas es el caso de Fernando Camacho, habitante de Montemorelos. Tras años de padecer pérdida auditiva, Fernando recibió atención integral, incluyendo servicios dentales y auditivos, en una de las estaciones de servicio público.

“Este tipo de servicios son de gran ayuda para quienes más lo necesitamos”, expresó el beneficiario, quien ahora ha recuperado la capacidad de comunicarse con su entorno.

Brigadas móviles y atención directa amplían cobertura

Para asegurar que nadie se quede fuera, la Secretaría diversificó sus métodos de entrega con brigadas móviles que recorren el estado, atención fija en el centro de Monterrey y entregas a domicilio con un enfoque humano para personas que, por su condición de salud, no pueden trasladarse.

Cómo acceder a los apoyos de Igualdad e Inclusión

La dependencia estatal mantiene abierta la convocatoria para las personas interesadas en obtener aparatos de movilidad, auditivos o lentes. El proceso se realiza de manera directa en el Pabellón Ciudadano y a través de las constantes Estaciones de Servicio Público que se anuncian en las redes oficiales de la Secretaría.

Con estas acciones, informaron que el gobierno estatal reafirma su política pública centrada en la dignidad y el bienestar social, consolidando un estado más incluyente.