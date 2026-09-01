Da gobernador arranque al ciclo escolar en secundaria de Juárez

El gobernador Samuel García anunció que entre septiembre y diciembre se entregarán 42 nuevos planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con la entrega de la Secundaria Número 19 “Jerónimo Treviño”, ubicada en la colonia Vistas de San Juan, en el municipio de Juárez, arrancó oficialmente el ciclo escolar 2026-2027, con el regreso a las aulas de miles de estudiantes de educación básica.

Durante el evento, el gobernador Samuel García anunció que entre septiembre y diciembre se entregarán 42 nuevos planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria en distintos puntos del estado.

Acompañado por Juan Paura, secretario de Educación, y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, el mandatario estatal detalló que para la construcción de estos nuevos planteles se destinó una inversión de más de mil millones de pesos, mientras que se aplicó una cantidad similar para la remodelación de escuelas que ya se encontraban en funcionamiento.

García Sepúlveda destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, su gobierno ha incrementado el número de escuelas construidas, al señalar que durante dos sexenios únicamente se edificaron 14 planteles o bien se compraron aulas móviles.

“Hace dos sexenios, en seis años solo se construyeron 14 escuelas y el siguiente hubo un retroceso porque en lugar de construir, se compraron aulas móviles y eso es un retroceso. Nosotros nos pusimos a trabajar muy fuerte coordinador y la secretaría de Educación y el ICIFED en cuatro años que llevábamos 20 escuelas por año”, dijo García Sepúlveda.

El gobernador también resaltó que las nuevas escuelas cuentan con infraestructura diseñada para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en la entidad.

Explicó que los nuevos planteles utilizan un ladrillo especial y materiales impermeabilizantes en los techos, con los que se busca disminuir la temperatura al interior de las aulas.

“Ya no es el block de siempre, los techos tiene un impermeabilizante que pueden llegar a reducir de 6 a 8 grados la temperatura de abajo del sol, de la losa y además y lo vamos a presumir, todas las escuelas nuevas que se van a construir tienen clima para nuestros niños, las 42. Yo no sé en qué otro estado tengan eso pero en Nuevo León todas con climas y las anteriores ya me dijo el secretario que llevamos un 90%”, especificó.

La Secundaria Número 19 “Jerónimo Treviño” cuenta con seis aulas, dos direcciones, laboratorio, aula recreativa, canchas de futbol y basquetbol, bebederos y aula de cómputo, entre otros espacios, y tendrá capacidad para beneficiar a cerca de 400 estudiantes.

El ciclo escolar 2026-2027 contempla 185 días de clases, de acuerdo con el calendario establecido para educación básica.

Finalmente, el gobernador aseguró que el regreso a clases transcurrió sin incidentes en los casi 6 mil planteles educativos que existen en Nuevo León.

“En los casi 6 mil planteles educativos en el estado, no hubo incidentes en jornada”, afirmó.