Da División Ambiental rondines en Humedales de Zuazua

La División Ambiental de la Guardia Forestal de Nuevo León realizó recorridos terrestres y con dron en los Humedales de Zuazua para documentar afectaciones

La División Ambiental de la Guardia Forestal de Nuevo León, realizaron un recorrido por los Humedales de Zuazua, como parte de la vigilancia y resguardo del área que ha sido afectada por diversos desarrollos.

Dicha dependencia realizó patrullajes a pie y por aire por medio de un dron en todo el terreno ubicado entre las colonias Portal del Norte y Valle de Santa Elena en General Zuazua, para documentar el estado actual de estos tres cuerpos de agua.

Luego de que Info7 diera a conocer la devastación a la que estaba siendo sometido este oasis que alberga a más de 500 especies de flora y fauna, entre las que al menos 25 se encuentran tipificadas como bajo amenaza por la Norma Mexicana 059.

Ante esta situación, la División Ambiental documento algunas tortugas en el primer humedal reposando sobre una llanta que se encuentra dentro del cuerpo de agua, un ejemplo claro de la contaminación a la que ha sido sometido este espacio.

De igual forma hallaron uno de los sellos de suspensión aplicados por la Procuraduría del Medio Ambiente, en marzo de 2025, cuando ya habían decretado una suspensión temporal total tras denuncias ciudadanas que señalaban la desviación de cauces y la destrucción de vegetación nativa en el área, en los límites de Apodaca y Zuazua.

Y el pasado 22 de enero, el personal especializado constató que los sellos oficiales habían sido violados, por lo que se reforzó la medida de seguridad para frenar el avance de la maquinaria y las obras.

Tras la publicación de este medio ese mismo día, elementos de la División Ambiental de esa dependencia encabezada por el Raúl Lozano Caballero, realizaron un operativo de inspección en los Humedales de Zuazua donde se corroboraron algunos trabajos irregulares, según dio a conocer la dependencia en un comunicado.

Las acciones de la misma dependencia realizadas este sábado son parte del seguimiento y vigilancia de este espacio que expertos y ambientalistas consideran de gran importancia ambiental para el área metropolitana de Monterrey.