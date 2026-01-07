Da camioneta vuelta prohibida y choca a motociclista

La víctima presentó cortadas en las manos y golpes en diversas partes del cuerpo por lo que fue trasladado al Hospital Universitario

Un joven motociclista resultó lesionado tras estrellar su vehículo contra una camioneta que se atravesó en el camino al dar un vuelta prohibida, en la colonia Del Norte, en Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la avenida San Nicolás, entre David Alberto Cossío y José María Vigil.

Tras impactarse en el costado izquierdo de la camioneta, el conductor del vehículo ligero salió proyectado contra el parabrisas y el cofre.

Trascendió que la víctima tendría aproximadamente 25 años y que fue trasladado al Hospital Universitario al presentar cortadas en las manos y golpes en diversas partes del cuerpo.

El hombre que manejaba el automóvil, y presunto responsable del percance, resultó ileso y fue trasladado a Tránsito Municipal para rendir su versión.

Fue minutos antes de las 8:30 de la mañana que se registró el choque, provocando un movilización de rescatistas que se prolongó hasta pasadas las 9:30.