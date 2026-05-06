CYACSA sigue en obras del Metro tras muerte de trabajador

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, aseguró que la constructora continúa al frente del proyecto.

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Pese al fallecimiento de un trabajador de la empresa CYACSA tras el deslizamiento de una viga metálica en las obras de la próxima Línea 6 del metro en la zona del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, aseguró que la constructora continúa al frente del proyecto.

“Sí (sigue operando la constructora). Toda obra implica riesgos, estamos con todos los elementos precautorios, a veces como quiera suceden accidentes, nadie quisiéramos que sucediéramos pero vamos a hacer todo lo posible para que estos accidentes sean mínimos y que no vuelvan a suceder”, declaró al término de un evento de entrega de camiones.

El funcionario estatal agregó que las investigaciones del caso están siendo realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por lo que se mantiene a la espera de los resultados oficiales.

“Las investigaciones las está haciendo la Fiscalía y los responsables de atender todo este caso, los seguros que se les exige es la empresa constructora”, dijo.

Ante los señalamientos de algunos diputados locales que atribuyen el accidente a una presunta premura en la ejecución de las obras, Villarreal rechazó dichas acusaciones y aseguró que el proyecto se desarrolla conforme a los tiempos establecidos.

“Eso (la premura) no tiene nada que ver, como lo hemos comentado las obras sí están bien estructuradas, en presupuestos pueden salir en tiempo, nosotros estamos en el tiempo que se marcó en el contrato, entonces no estamos apresurando nada”, afirmó.