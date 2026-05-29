Custodia Guardia Nacional domicilio en Cerradas de Anáhuac

Elementos federales arribaron al sector ubicado en el municipio de Escobedo, en donde mantuvieron cerrado un perímetro con fines de investigación

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Un importante despliegue de fuerzas federales se registró la mañana de este jueves al interior del fraccionamiento Cerradas de Anáhuac Sector Premier, en el municipio de Escobedo, donde autoridades mantuvieron bajo resguardo un domicilio presuntamente relacionado con investigaciones federales.

El operativo comenzó alrededor de las 08:00 horas, cuando unidades de corporaciones federales ingresaron al sector residencial y se concentraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cerrada Peral y Cerrada del Roble, así como en las inmediaciones de la calle Premier Poniente.

De acuerdo con reportes de vecinos, desde temprana hora los agentes establecieron un perímetro de seguridad y permanecieron vigilando el inmueble mientras se esperaba la llegada de personal investigador y el desarrollo de diligencias ministeriales.

La presencia de las autoridades generó expectación entre los habitantes del fraccionamiento, debido a que por varias horas se restringió el acceso al sector como medida preventiva. Aunque se permitió la salida de residentes, el ingreso permaneció limitado mientras continuaban las maniobras y revisiones en la zona intervenida.

Durante el despliegue fueron observados elementos de la Guardia Nacional, quienes mantuvieron resguardado el perímetro mientras agentes federales realizaban labores de inspección e investigación en el domicilio.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos y las autoridades no han dado a conocer oficialmente el motivo de la intervención ni los posibles aseguramientos derivados del operativo.

La movilización ocurre en un contexto de recientes acciones federales relacionadas con el combate al tráfico y extracción ilegal de hidrocarburos en Nuevo León. En los últimos días, autoridades federales han desarrollado diversos operativos y aseguramientos vinculados con presuntas redes de huachicol y comercialización ilícita de combustible en la entidad.

Entre los casos recientes destaca la detención de un presunto líder criminal investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y huachicol fiscal, además de cateos realizados en municipios como San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, donde participaron corporaciones federales y fuerzas armadas.

Asimismo, el día de hoy en Escobedo fue localizado recientemente un túnel presuntamente conectado a infraestructura petrolera para la extracción ilegal de hidrocarburo, mientras que en El Carmen se registró una fuga e incendio en un ducto de Pemex que es investigado como posible toma clandestina, hechos que han reforzado la presencia operativa de autoridades federales en la zona metropolitana y distintos puntos del estado.

Las investigaciones sobre el operativo registrado en Cerradas de Anáhuac continúan y se espera que en las próximas horas autoridades federales informen si la intervención guarda relación con estas indagatorias.