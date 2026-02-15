Cupido los flechó... y ya llevan 53 años de matrimonio

Doña Plácida y don Gilberto han sido una ejemplo de amor, el cual reflejan en su familia, que consideran un pilar para salir adelante

Tras 53 años de matrimonio, el amor sigue vigente.

Él le dice: "Muchas gracias, esposa mía, por tan bonitos años de felicidad que a tu lado hemos salido llevar adelante, por tu apoyo más que nada, por lo que hemos logrado, lo que hemos tenido, gracias a Dios y a todos".

Y ella afirma: "Yo como esposo lo quiero, lo respeto, como padre, como esposo también, le doy gracias a Dios, que es muy buena gente".

Doña Plácida Graciela Chávez Moreno y don Gilberto Aguilar López tienen, nada más, 53 años de casados.

El Día del Amor, ellos lo viven todo el año

Su amor nació en el Estado de México, se casaron en 1973, y siguen tan enamorados, como desde el primer día..

Allá, nacieron sus tres hijos: Gilberto, Aracely y Beatriz.

Pero el corazón de ella, casi estallaba: le dieron varios infartos.

"Ya sabe, la vida no es fácil y acabé por explotar allá: el doctor me dijo: ¿sabía usted que el corazón es una bomba?, cuando usted no saca nada y lo trae, la bomba explota, y es lo que le pasó a usted", refirió.

Esa fue una de las primeras pruebas: por prescripción médica tuvieron que cambiarse de ciudad.

Y llegaron a Apodaca. Aquí, la familia creció con los cinco nietos, Jenniffer, Alexis, Daniel, Michelle e Itzel, el bisnieto Angel Damian... y los demás que vendrán.

"La convivencia familiar es la base fundamental para salir adelante. Si uno tropieza, pues a levantarse, seguir adelante, no queda de otra", comenta él.

En este hogar, en Paraje Santa Rosa Sur, el amor todo lo puede.

"La unión familiar para mí, la unión, estando todos juntos como ahorita, yo soy feliz”, comenta ella, a punto de llorar de alegría.

Al saber que INFO7 estaría en su casa, su hijo les marcó desde Estados Unidos para compartir su dicha.

Don Gil está cumpliendo 75 años, misma edad de ella.

Y lo celebraron, con los demás adultos mayores en la Casa Club Centro Arco Vial, del municipio apodaquense.

El amor hay que disfrutarlo con todo, incluyendo el pastel. Y con besos.

La familia se encarga de las porras: y cómo no, si los Aguilar Chávez han sido ejemplo de amor.

"Somos la pareja ideal, casi”, resume ella sonriendo.