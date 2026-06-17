Cumplen regios con registrar la línea del teléfono celular

Con este proceso, las compañías telefónicas verifican que seas tú la persona que aparece en el INE, y así no es posible suplantar tu identidad.

En vísperas de que venza el plazo, los regios sí están cumpliendo con registrar la línea de sus teléfonos celulares ante la compañía que les presta el servicio, sea prepago o postpago.

La fecha límite es el próximo 30 de junio, y de acuerdo con el gobierno federal, si no lo registras, se suspenderá tu línea a partir del 1 de julio. Y una vez que lo registres, recuperaráss el servicio.

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la finalidad es identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para cometer diversos delitos, como fraude, extorsión o secuestro virtual.

Al vincular o asociar el número del celular con la Clave Única del Registro de Población (CURP) se previenen fraudes y extorsiones.

Con el registro, las compañías telefónicas verifican que seas tú la persona que aparece en el INE, y así no es posible suplantar tu identidad.

Los regios tienen sus dudas, pero aún así están cumpliendo.

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