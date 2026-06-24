Cumplen orden de captura por homicidio en Ciénega de Flores

La Fiscalía informó que las investigaciones permitieron reunir los elementos necesarios para obtener la orden de aprehensión en contra de Gilberto “N”.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos al Grupo de Homicidios, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Gilberto “N”, de 32 años de edad, por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de Ciénega de Flores.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, el detenido es señalado como probable responsable de una agresión a golpes que derivó en la muerte de Martín, de 31 años, cuyos hechos son investigados por autoridades especializadas en homicidios.

Las indagatorias establecen que la madrugada del 29 de enero de 2023, vecinos de la colonia Valle del Carrizal escucharon ruidos provenientes de un parque ubicado en dicho sector. Al asomarse para verificar lo que ocurría, observaron a la víctima desnuda sobre el suelo, mientras era sujetada de los pies por Luis “N”, quien ya se encuentra detenido, y golpeada a puntapiés por Gilberto “N” y otros sujetos.

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar. Elementos de seguridad que acudieron al reporte localizaron al hombre inconsciente en el parque y solicitaron el apoyo de una ambulancia. Sin embargo, al arribar los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Según el dictamen de autopsia, la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo.

La Fiscalía informó que las investigaciones permitieron reunir los elementos necesarios para obtener la orden de aprehensión en contra de Gilberto “N”.

Asimismo, Luis “N” fue detenido en enero de 2023 mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Juez de Control. Desde entonces permanece internado en un centro penitenciario estatal.

Gilberto “N” quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso legal correspondiente.