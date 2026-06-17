Cumplen orden de aprehensión por homicidio en Monterrey

La detención se llevó a cabo sobre calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, como parte de las acciones encabezadas por la Fiscalía

Arturo “N”, de 33 años, fue detenido por la agencia estatal de investigaciones, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre tras un ataque armado, en el municipio de Guadalupe

La detención se llevó a cabo sobre calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, como parte de las acciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

De acuerdo con la investigación, los hechos por los que se le señala ocurrieron el 14 de noviembre de 2021, cuando la víctima, identificada como Héctor, de 42 años de edad, fue atacada con arma de fuego.

El hombre se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la calle La Venta, en la colonia Las Sabinas, en el municipio de Guadalupe.

La indagatoria establece que en el exterior del inmueble se encontraba el ahora detenido, así como otro sujeto que arribó en un taxi.

Tras salir la víctima del domicilio y sostener una discusión relacionada con la venta de drogas en el sector, Arturo “N” y el segundo individuo presuntamente le dispararon en múltiples ocasiones con armas de fuego cortas, provocándole la muerte en la vía pública.

Luego de la agresión, ambos atacantes corrieron hacia el taxi, donde un tercer sujeto los esperaba para huir del lugar.

El detenido fue internado en el Centro de Reinserción Social Estatal correspondiente, quedando a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan y que no se descarta la participación de más personas en los hechos.