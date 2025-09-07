Cumplen orden de aprehensión contra presuntos homicidas de menor

Autoridades detuvieron a la madre y padrastro de la menor tras localizarla sin vida dentro de su vivienda en el municipio de Zuazua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron con la orden de aprehensión girada en contra de Jorge Alan "N" y Rosa Aurora "N", de 36 y 28 años respectivamente, por su presunta responsabilidad en el homicidio de una menor de cuatro años.

La indagatoria integrada evidencía que la pareja ejerció violencia de género en contra de la menor, la cual, le produjo lesiones que son consideradas como delito de feminicidio.

Fue este 2 de septiembre, cuando la víctima fue encontrada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Misión de Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

Al inicio de la investigación, el padrastro de la menor dijo a la Policía que la niña había sufrido una caída de un árbol.

Su cuerpo presentaba evidentes golpes en el área del abdomen y tórax. Sin embargo, fue la Fiscalía Especializada en Feminicidios quien confirmó que la menor falleció a causa de una contusión profunda de cráneo, tórax y abdomen, además de presentar signos compatibles con síndrome de maltrato infantil.

Por esta razón, los responsables de la menor fueron detenidos y su vivienda se encuentra bajo custodia para esclarecer lo sucedido con la víctima.

Aunque las agresiones se originaron desde el pasado 18 de agosto, las lesiones le provocaron la muerte aproximadamente dos semanas después.

Ambos se encuentran internados dentro de los Centros de Reinserción Social Estatales, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.