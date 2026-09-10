Cumplen orden de aprehensión contra policía acusado de violación

El detenido es investigado por violación, abuso sexual y abuso de autoridad contra una mujer que permanecía en las celdas de la Policía de Zuazua

Luego de las denuncias contra un policía del municipio de Zuazua quien fue señalado por abuso sexual en las celdas del municipio el pasado 5 de septiembre.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una Orden de Aprehensión girada en contra del oficial identificado como Alejandro "N" de 43 años, por los delitos de Violación, Abuso sexual y Abuso de autoridad.

El presunto violador es señalado luego de que el pasado sábado Alejandro "N" realizara la agresión sexual en contra de la víctima, una mujer con identidad protegida, quien permanecía detenida en celdas de Zuazua, aunque el oficial habría argumentado que ocurrió de manera consensuada, o a cambio de dinero.

Ante esto el vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, confirmó que la Fiscalía General de Justicia cuenta con videos que respaldan parcialmente el relato de la presunta víctima, material que fue presentado como parte de los elementos para obtener una orden de aprehensión.

Explicó que, tras recibir la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones y posteriormente obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra el señalado.

De acuerdo con la denuncia, la agresión habría ocurrido horas antes de que la víctima fuera detenida por una falta administrativa.

Alejandro “N” permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

La investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.