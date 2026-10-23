Cumplen orden de aprehensión contra interno por ataque armado

El detenido fue notificado de una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa

Un hombre que ya se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social del estado por otros delitos fue notificado de una nueva orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y feminicidio en grado de tentativa, relacionados con un ataque armado ocurrido en el municipio de Montemorelos.

El señalado fue identificado como Jesús Antonio N., de 27 años, contra quien agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos al grupo de homicidios, ejecutaron la orden de aprehensión tras documentar su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió el pasado 16 de abril en un taller ubicado en la colonia Ladrillera, donde Eduardo, de 30 años, se encontraba lavando una camioneta en compañía de su pareja, una mujer de 34 años.

En ese momento, un automóvil en el que viajaban dos hombres llegó al sitio. De acuerdo con las indagatorias, uno de los ocupantes, entre ellos el ahora detenido, habría participado en el ataque con arma de fuego contra la pareja.

Las primeras líneas de investigación señalan que la agresión estaría relacionada con rencillas previas, luego de que Eduardo presuntamente se negara a trabajar con los agresores.

A consecuencia del ataque, el hombre de 30 años perdió la vida en el lugar, mientras que su pareja sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladada a un hospital, donde logró sobrevivir.