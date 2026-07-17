Cumplen orden de aprehensión contra hombre por homicidio

La notificación se realizó al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el imputado ya se encontraba internado por otra causa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edgar "N" de 35 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de un crimen ocurrido el pasado 14 de junio en el municipio de Guadalupe.

La notificación del mandato judicial se realizó al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el imputado ya se encontraba internado por otra causa.

Posteriormente quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien definirá su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos ocurrieron cuando José Luis, de 42 años, convivía con varias personas sobre las calles Heliotropo y Andrés Viesca, en la colonia Parques.

Las indagatorias señalan que al lugar arribó una mujer acompañada de su pareja, identificado como Edgar "N", quien tras iniciar una discusión por motivos aún no precisados presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, privándola de la vida para después huir del sitio.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, la Fiscalía continuará con el proceso penal correspondiente para esclarecer el caso.