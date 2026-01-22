Cumplen orden de aprehensión a homicida en Escobedo

El presunto señalado luego de que el pasado 15 de Julio de 2021, ocasionara la muerte violenta de un hombre identificado como José de 29 años

Detectives de la agencia estatal de investigaciones adscritos a la Subdirección de Homicidios, ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de la Orden de Aprehensión girada en contra de Dayan Axel "N" de 23 años por el delito de Homicidio calificado.

El presunto señalado luego de que el pasado 15 de Julio de 2021, ocasionara la muerte violenta de un hombre identificado como José de 29 años, quien se encontraba en el patio de una vivienda ubicada en la calle San Gabriel de la colonia San Miguel Residencial en Escobedo.

El detenido acompañado de tres sujetos, ingresando sin autorización a la casa para someter a la víctima y presuntamente reclamarle por negarse a laborar para un grupo delictivo, luego de lo cual comenzaran a golpearlo con barrotes para enseguida lesionarlo con un arma blanca tipo cuchillo quitándole la vida.

Ahora permanece Internado en prisión preventiva a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.