Cumplen orden de aprehensión a hombre por homicidio calificado

El investigado por homicidio calificado presuntamente atacó a balazos a un hombre al exterior de un domicilio en la colonia Valle de Lincoln, en García

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal con el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Luis Ángel "N" de 27 años, por el delito de homicidio calificado.

Luego de que el pasado 12 de julio, le disparara a Miguel Ángel Moreno Chávez, de 43 años, al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.

El ahora detenido se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con las líneas de investigación, el móvil de la agresión estaría relacionado con diferencias personales entre la víctima y el hoy detenido, presuntamente vinculadas a la negativa del primero a involucrarse en actividades ilícitas.