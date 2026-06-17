Cumplen Corredores Verdes con conexión al Estadio Monterrey

Los corredores verdes y las conexiones anexas al Estadio Monterrey superaron la prueba, lograron que los aficionados llegaran de manera segura y ágil al recinto

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INFO7 acompañó en el trayecto a los seguidores de Suecia, Túnez, así como a fanáticos mexicanos y de otras nacionalidades.

La mayor movilidad comenzó en el Parque del Agua, zona que fue prácticamente fue tomada por la porra sueca desde la mañana del domingo.



Mientras avanzaban, los aficionados quedaron sorprendidos por la estructura de la serpiente.



“Estamos caminando junto a la afición de Suecia rumbo al Estadio Monterrey ya listos para presenciar este encuentro y lo estamos haciendo desde el Parque del Agua, vamos a caminar”, José Luis Marroquin (stand)



Poco a poco, el contingente caminó hacia el inmueble mundialista.



El flujo cruzó por el interior del Parque del Agua para conectar con el Parque La Pastora, desde donde finalmente salieron a la Avenida Pablo Livas.



“En este momento estamos llegando al Parque La Pastora en donde la gente está caminando por esta zona para llegar al Estadio Monterrey, se han aventado una gran caminata desde el Parque del Agua hasta acá, pero ya falta poco”, José Luis Marroquín (stand).



Todo el trayecto se reportó sin incidentes, aunque en algunos lapsos la movilización se tornó lenta debido a la gran concentración de personas.



El momento cumbre ocurrió durante la caravana sueca, cuyos integrantes acompañados por una batucada, se desplazaron contagiando su energía con cánticos y saltos a lo largo de los parques de Pablo Livas.



“Por fin estamos llegando a la Avenida Pablo Livas, ya estamos a unos metros del Estadio Monterrey, donde se llevará a cabo el juego de Tunez y Suecia”, José Luis Marroquín (stand)



Al llegar al Estadio Monterrey, la afición se topó con una primera fila al exterior del inmueble y un segundo filtro de seguridad.



“Esta larga travesía termina aquí justo en las instalaciones del Estadio Monterrey en donde en unas horas se llevará a cabo la fiesta futbolera de Túnez contra Suecia vamos a disfrutar de este gran encuentro el primero que se celebra en Monterrey en este año 2026”, José Luis Marroquín (STAND)



Aunque en algún momento los ánimos se encendieron cuando la afición de Túnez intento saltarse la fila, -lo que provocó la molestia de los europeos-, la situación no pasó a mayores.



Otro factor que favoreció el traslado fue el clima, las lluvias pronosticas no se presentaron en la zona del estadio. Aunque la amenaza estuvo latente a la distancia, el agua perdonó la fiesta futbolera.



Ya en el interior, la afición disfrutó de un gran ambiente en un Estadio Monterrey que debutó como sede internacional.