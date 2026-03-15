Cumplen arresto contra joven por robo a notaría en San Pedro

Las indagatorias señalan que el ahora detenido habría llegado al lugar junto con otros dos hombres en un vehículo tipo sedán con placas del Estado de México.

Un hombre identificado como Tomás “N”, de 26 años, fue notificado de una orden de aprehensión por su presunta participación en un robo cometido en una notaría pública en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 7 de marzo en una notaría ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Residencial San Agustín.

Habría participado junto con otros dos hombres

Las indagatorias señalan que el ahora detenido habría llegado al lugar junto con otros dos hombres en un vehículo tipo sedán con placas del Estado de México.

Presuntamente, dejaron inconsciente al velador para ingresar a las oficinas.

Se apoderaron de laptop y dispositivos bancarios

En el sitio se apoderaron de una laptop de alta gama con su maletín, además de tarjetas y tokens bancarios, con un valor aproximado de 53,500 pesos.

Escaparon tras cometer el robo

Tras cometer el robo, los tres hombres habrían escapado en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

Tomás “N” quedó a disposición de un juez de control del estado, quien definirá su situación jurídica.