Cumplen aprehensión contra presunto homicida en Monterrey

Quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien será el encargado de determinar su situación jurídica

Un hombre identificado como Adrián “N”, de 27 años, fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, tras ser señalado como presunto responsable de un asesinato ocurrido en Monterrey.

Tras la notificación, quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

¿Cómo ocurrieron los hechos en la colonia Terminal?

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 17 de enero de 2026 en la colonia Terminal, en el municipio de Monterrey.

Según la indagatoria, la víctima, identificada como Israel, de 34 años, acudió a visitar a un amigo a una vecindad ubicada en la calle Julián Villarreal. Posteriormente, el ahora detenido llegó al sitio a bordo de una motocicleta, acompañado de otro sujeto y portando un arma de fuego.

Disparo en la cabeza y huida en motocicleta

Las autoridades establecieron que Adrián “N” ingresó al cuarto donde se encontraba la víctima y presuntamente le disparó en la cabeza, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Durante la agresión, el amigo del fallecido resultó lesionado por esquirlas. Tras el ataque, el presunto responsable salió del inmueble y huyó en la motocicleta donde lo esperaba su cómplice, desplazándose por calles del sector.

El caso continúa bajo proceso judicial mientras las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes.