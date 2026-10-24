Cumple una semana desaparecido; buscan a joven en 4 municipios

Durante estos siete días, elementos de Protección Civil de Nuevo León han realizado recorridos en cauces y zonas aledañas, con operativos por tierra y aire

A una semana de haber sido arrastrado por la corriente de agua de un canalón en Monterrey, Luis Brandon Valle González, de 27 años, continúa desaparecido, mientras rescatistas mantienen un operativo de búsqueda que se ha extendido por distintos municipios del área metropolitana y la zona norte de Nuevo León.

Desde el viernes 16 de octubre, cuando ocurrió el incidente a la altura de la colonia Del Maestro, las labores de búsqueda se han desplegado en Escobedo, Apodaca, Zuazua y Pesquería, municipios por los que transita el río Pesquería, en un intento por localizar al joven.

Durante estos siete días, elementos de Protección Civil de Nuevo León han realizado recorridos en cauces y zonas aledañas, con operativos por tierra y aire, además de modificar los puntos de rastreo para ampliar la búsqueda a lo largo del afluente.

Este viernes, las labores se reanudaron alrededor de las 07:42 horas, con un nuevo punto de inicio en el río Pesquería, a la altura del centro de ese municipio, donde los rescatistas recorrerán el cauce y sus alrededores.

Para esta jornada, Protección Civil estatal desplegó una unidad terrestre para continuar con las acciones de localización, luego de que en días anteriores también se utilizara apoyo aéreo para reconocer distintos tramos del río.

Pese a los operativos realizados en los cuatro municipios, Luis Brandon Valle González no ha sido localizado. Las labores continúan a una semana del incidente, mientras los rescatistas mantienen los recorridos en busca de indicios que permitan conocer su paradero.