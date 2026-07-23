Cumple un mes alcantarilla colapsada en Burócratas del Estado

El problema comenzó cuando la estructura de concreto de la alcantarilla se fracturó y terminó por desplomarse al interior del registro

Una alcantarilla colapsada y rebasada por aguas residuales permanece desde hace un mes sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en su cruce con Felipe Ángeles, en la colonia Burócratas del Estado, sin que hasta el momento haya sido reparada.

El problema comenzó cuando la estructura de concreto de la alcantarilla se fracturó y terminó por desplomarse al interior del registro, el cual ya se encontraba saturado por el brote constante de aguas negras.

Con el paso de las semanas, el sitio no solo continúa representando un riesgo para los automovilistas que transitan por la zona, sino que también se ha convertido en un punto de acumulación de basura. A ello se suman los trafitambos colocados previamente por autoridades municipales para advertir del peligro, los cuales permanecen alrededor del hundimiento como única medida preventiva.

Vecinos del sector señalaron que la problemática va más allá del colapso de una alcantarilla, pues consideran que es reflejo del deterioro de la red de drenaje sanitario en esa parte de la ciudad, donde las aguas residuales continúan aflorando sin que exista una solución definitiva.

Ante esta situación, hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que intervenga de manera urgente, repare la infraestructura dañada y atienda el problema de fondo, con el fin de evitar accidentes y prevenir mayores afectaciones para quienes habitan y circulan por la colonia.