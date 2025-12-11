Cumple poste a punto de colapsar más de dos meses sin atención

Vecinos de la colonia Nueva Estanzuela, al sur de Monterrey, pidieron atiendan su reporte ante el riesgo que representa la estructura

Más de dos meses es lo que lleva un poste de madera a punto de colapsar en la colonia Nueva Estanzuela, al sur de Monterrey, sostenido únicamente por una barra de acero que los mismos vecinos colocaron para evitar que caiga.

La estructura se ubica sobre la calle Presidencia, una calle privada que conecta con la calle Presidencia Municipal.

Aparentemente, según relataron habitantes del sector, un camión habría jalado los cables de la zona, provocando que el poste quedara partido desde la parte inferior y al borde del colapso.

El poste pertenece a una compañía de telefonía e internet, cuyos trabajadores acudieron al llamado de los vecinos. Sin embargo, no pudieron cambiarlo debido a que también están conectados cables de alta tensión, por lo que se requiere la intervención de la Comisión Federal de Electricidad.

Ante la falta de respuesta de la CFE, la empresa de telecomunicaciones únicamente trasladó su cableado a otro poste, quedando pendiente el reemplazo total de la estructura hasta que acuda la comisión.

Mientras tanto, el poste dañado continúa representando un riesgo para los vecinos, quienes temen que pueda caer en cualquier momento.