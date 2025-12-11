Cumple calle Nochebuena, en Guadalupe, dos meses con baches

Al menos tres baches de aproximadamente un metro de longitud cada uno, afectan el paso vehicular y genera molestias a los automovilistas

Completamente dañada es como luce la calle Nochebuena, entre la avenida Benito Juárez y la calle Magnolia, en la colonia Parques de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe. Justo en la esquina con la avenida Benito Juárez hay al menos tres baches de aproximadamente un metro de longitud cada uno, los cuales afectan el paso vehicular y genera molestias a los automovilistas pues, aseguran, sus autos ya han presentado daños en neumáticos y amortiguadores. El daño se replica pues además de los baches hay grietas en la carpeta asfáltica señal de que el daño es mayor. Si bien los vecinos de este sector han llamado en repetidas ocasiones a las autoridades municipales, hasta el momento, dos meses después de que iniciaron las afectaciones, no han acudido al sitio.