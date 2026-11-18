El vecino Manuel Rodríguez denunció otra anomalía: el municipio de San Nicolás comenzó a recarpetear sobre los baches inundados de aguas negras

Desde hace un año y medio, vecinos de diez colonias del municipio de San Nicolás, como Fraccionamiento Fuentes y Real de Anáhuac, y Torres y Pedregal de Santo Domingo, sufren por una permanente fuga de aguas negras en las avenidas Roberto Espinosa y Torres de Santo Domingo, que no solo destruye las avenidas y ocasiona proliferación de baches, sino que propicia un foco de infección y el insoportable olor a materia fecal.

Los primeros reportes fueron presentados en abril del año pasado; y según los colonos, cada vez que los trabajadores de las cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey acuden, les confirman que la tubería está colapsada y que se amerita sustituir la línea de drenaje profundo, pero les aclaran que ellos solo tienen la orden de desazolvar, así que a los pocos días el drenaje sanitario vuelve a brotar, afectando no solo a las familias, sino a los niños que van a un kínder, a una primaria y a un colegio en la zona.

Vecinos cuestionan recarpeteo sobre aguas negras

El vecino Manuel Rodríguez denunció otra anomalía: el municipio de San Nicolás comenzó a recarpetear sobre los baches inundados de aguas negras, cuando lo correcto es que Agua y Drenaje primero sustituya la línea de drenaje, y luego tapar o repavimentar.

"Que se pongan en sintonía las autoridades, tanto de Agua y Drenaje, porque ellos se echan la pelotita, vienen, desazolvan, una vez, una semana, vuelve a llover, se vuelve a llenar el drenaje, viene el Municipio y está haciendo estas reparaciones, que al final de cuentas no han reparado la fuga, es un problema grave, es una omisión a la salud pública", afirmó.

El colono aclaró que la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, y que la Ley de Equilibrio Ecológico tipifica como daño ambiental las descargas residuales que, sin tratamiento, se hacen en vía pública.

Además, refirió que la Ley de Agua Potable y Saneamiento estatal obliga a Agua y Drenaje a garantizar infaestructura hidráulica y sanitaria adecuada, y a repararla.

Y sostuvo que el Código Penal tipifica como delito contra el medio ambiente el que cometen los servidores públicos que incurren en omisión de funciones y en uso indebido del erario al pavimentar sobre infraestructura sanitaria colapsada, ya que hay dolo porque reparar pavimento sin reemplazar la tubería dañada no servirá y la inversión habrá sido inútil.

Advierten denuncias ante Profepa y Derechos Humanos

Los vecinos suplicaron la intervención de especialistas de la UANL para que determinen qué se debe hacer.

Y advirtieron que si en 48 horas Agua y Drenaje y el municipio nicolaíta no responden, acudirán ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a denunciar el daño ambiental y el atentado a la salud colectiva.