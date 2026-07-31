Cumple 35 años 'HOGA'; invitan a evento a beneficio

Las terapias con caballos que esta institución ofrece han marcado un antes y un después en la condición de los pacientes y es notoria su evolución

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HOGA, Centro de Rehabilitación Infantil y Terapias Ecuestres, está cumpliendo 35 años de brindar servicios que le cambian la vida a niños, jóvenes y adultos con discapacidad neuromotora y trastornos generalizados del desarrollo.

Las terapias con caballos que esta institución ofrece han marcado un antes y un después en la condición de los pacientes y es notoria su evolución.

Este jueves habrá un evento a beneficio, denominado "Ídolos con Propósito", para recaudar fondos: será en el Hotel Quinta Real, en San Pedro, a partir de las 10 de la mañana, con charlas motivacionales de los cantantes Tino, de Parchís; Elías, de Magneto; y del comunicador Juan Ramón Palacios, así como otras sorpresas.

La presidenta de HOGA, Marcela Ayala, invitó a todos los ciudadanos a solidarizarse y apoyar esta causa.

"Estamos muy agradecidos y bendecidos por cumplir estos 35 años dando servicio a tantas familias y niños que necesitan de nuestras terapias, en este evento conmemorativo queremos festejarlo en grande, representar lo que hacen nuestros chicos, va a haber bailables, va a haber presentaciones, a entregar premios a las personas que están cumpliendo años en HOGA, va a ser sorpresa", destacó.

La Asociación se llama HOGA por las iniciales del nombre de su hijo, Horacio González Ayala, quien tiene discapacidad neuromotora.

La directora, Claudia Olivo, pidió a todos sumarse para cambiar la vida de los pacientes.

"En HOGA necesitamos donativos en especie, pero también donativos económicos para poder brindar a tantas familias con necesidad económica y que tengan sus programas de rehabilitación completos, a través de nuestras redes sociales, www.hoga.org.mx, ésa es nuestra página, y HOGA MX en todas nuestras redes sociales, a través de ellas nos pueden buscar para ver de qué manera se pueden sumar", explicó.

Pero de modo previo a los festejos, en las instalaciones ubicadas en la colonia Jardines de la Pastora, en Guadalupe, este miércoles tuvieron una visita sorpresa: llegaron el cantante Tino, la legendaria ficha roja del grupo Parchís; Elías, reconocido integrante de Magneto; y el conductor Juan Ramón Palacios.

Estas personalidades quedaron admiradas: esperaban ver sólo terapias, pero en vez de eso fueron recibidos por pacientes con un ánimo increíble, que estaban cantando y bailando; y así, las reconocidas visitas atestiguaron el avance que los beneficiarios de HOGA han tenido.

"Los veo con amor. Y te encuentras con la sorpresa de que están felices, bailando, cantando, yo le pido a todo mundo que por favor arrime el hombro y ayude con esta causa que es maravillosa. A mí esto me parece un milagro, poder ayudar a gente que está necesitada. Y lo fantástico es que van evolucionando", afirmó.

Elías elogió la labor de HOGA, por ser incluyente.

"Vamos a hacer esta conferencia a la que me han invitado, y la causa es apoyar a HOGA, es estar presente, darnos cuenta de que lo que estamos haciendo va destinado hacia algo y no se queda en el aire, como muchas organizaciones y fundaciones. Y la verdad lo que hacen Marcela y Claudia es espectacular, hay una esperanza siempre. Hay muchas familias que no saben a dónde ir y que tienen este problema con sus hijos. En HOGA tienen la solución, y las puertas están abiertas", resaltó.

Los pacientes y sus familias agradecieron esta singular visita y el apoyo dado por HOGA.