Cuestionan inversión de $112 millones en parques de San Nicolás

Regidores de MC cuestionan el gasto; 12 de 20 parques visitados tienen hierba crecida, juegos dañados y basura, pese a los recursos reportados por el municipio

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Aunque la mayoría de los parques de San Nicolás están “para llorar”, el alcalde de ese municipio, Daniel Carrillo, asegura haber invertido una “millonada” en su remodelación.

Supuestamente, durante el último año, Carrillo ha destinado hasta $3 millones de pesos a cada parque, de acuerdo con las cifras que ha reportado ante el Cabildo y en su más reciente informe de gobierno.

Regidores de Movimiento Ciudadano (MC) de ese municipio sospechan que el área de parques se ha convertido en la “caja grande” de Carrillo y de su partido de cara a las elecciones de 2027.

Una recopilación realizada por MC, con base en las cifras que el edil panista presentó en su informe y durante las sesiones del Ayuntamiento, arroja que, de septiembre a septiembre pasado, el municipio reportó haber destinado $112 millones de pesos a la remodelación de 42 parques y dos centros comunitarios.

Esto representa un promedio de inversión de $2.6 millones de pesos por parque, al considerar tanto el gasto directo ejercido por el área de Servicios Públicos de Carrillo como los recursos del llamado Proyecto Participativo, mediante el cual los vecinos determinan las obras que desean para sus colonias.

La inversión directa asciende a $94 millones de pesos, a los que se suman otros $18 millones del Presupuesto Participativo para ocho proyectos, seis de ellos relacionados con parques.

Entre los espacios públicos en los que supuestamente se destinaron millones de pesos para su rehabilitación se encuentran tres que este jueves exhibió Info 7 por estar en completo abandono.

Se trata del parque ubicado en las calles Basalto y Caliza, en la colonia La Talaverna, y otros dos en la colonia Blas Chumacero.

Es decir, en estos parques no se reflejan los hasta $3 millones de pesos que reporta el alcalde Carrillo como inversión.

El regidor de MC en San Nicolás, Javier Valdez, afirmó que el caso desprende un tufo de corrupción.

“Imagínate, son $94 millones de pesos, qué caja chica tan más grande; yo no le veo como tan caja chica y, sobre todo, esta simulación, o sea, la verdad, qué pena que a los vecinos de San Nicolás nos quieran seguir viendo la cara en esta parte”, dijo el regidor.

Valdez cuestionó que las cantidades reportadas no se reflejen en las condiciones de los espacios públicos y aseguró que los vecinos han manifestado su inconformidad porque, en algunos casos, las instalaciones conservan juegos de hace décadas.

“Nos hemos topado que los vecinos obviamente sienten que les ven la cara porque tienen los mismos juegos desde hace 35, 40 años; les quitan un pedazo de banqueta y les hacen otra vez la misma banqueta, nada más con 20 centímetros más anchos, y ellos ya lo mencionan como si fuera un andador".

“No los escuchan a los vecinos con sus peticiones para el parque, nos hemos topado lugares en donde van y ponen una pista de patinaje y aquí somos puros adultos mayores y pues ni siquiera la aprovechan, y a los nietos no los llevan porque ya no pueden andar atrás de ellos y ni siquiera se utiliza la infraestructura”, indicó.

Este jueves, Info 7 dio a conocer que la mayoría de los parques de San Nicolás se encuentran en condiciones de abandono, pese a la millonaria inversión que reporta el alcalde.

De un total de 20 parques visitados, 12 presentan hierba crecida, juegos descompuestos, instalaciones despintadas y acumulación de basura.

En dos años, el alcalde ha asegurado que ha invertido $200 millones de pesos en la remodelación de estos espacios.

¿Ciudad de los parques?

El regidor de MC, Javier Valdez, señaló que el gobierno municipal no respeta los proyectos elegidos por los ciudadanos y termina ejecutando obras distintas a las solicitadas. Citó como ejemplo el Parque de los Naranjos y cuestionó que el alcalde Daniel Carrillo presuma a San Nicolás como “la ciudad de los parques”.

Además, sostuvo que la inconformidad también alcanza al Presupuesto Participativo, pues afirmó que los proyectos terminan ejecutándose de manera distinta a lo que solicitan los ciudadanos. Como ejemplo, mencionó el Parque de los Naranjos.

“Hacen simulaciones ahí de participación ciudadana, inclusive no están contentos con lo que en los proyectos de participación o presupuesto participativo mencionan contra lo que ejecutan, ahí está el ejemplo del Parque de los Naranjos, que terminan haciendo lo que ellos quieren”, apuntó.

Los señalamientos contrastan con el discurso del alcalde, quien en su informe presentó a San Nicolás como “la ciudad de los parques”. Sobre esta promoción, Valdez afirmó que los vecinos ya no confían en los anuncios de rehabilitación.