Cuestionan festival de música en lo que era Plaza Sésamo

La muerte del joven saltillense, Juan Pablo Berlanga Sánchez, quien falleció tras acudir a un festival de música electrónica en lo que era el Parque Plaza Sésamo, ahora llamado Parque Fiesta Aventuras, dentro de Parque Fundidora, causó indignación entre líderes de opinión de Monterrey.

Las voces cuestionaron por qué dio permisos Protección Civil del estado, encabezado por Erik Cavazos, y si no los dio, por qué no clausuró de inmediato el festival, e incluso por qué no lo ha clausurado aún a la fecha, tras esta tragedia.

Además, cuestionaron que se haya autorizado un evento con una concentración importante de personas, dentro de un recinto no adecuado para ese tipo de eventos, como es el Parque Fiesta Aventuras, que no tiene ni las credenciales ni los estándares de seguridad para eventos masivos de ningún tipo.

Además, dijeron que se debe llegar a fondo para encontrar a los responsables en caso de que se haya tratado de un homicidio, ya que según la madre del fallecido, el joven de 32 años fue sometido por guardias del evento.

No obstante, hay versiones, de que Berlanga Sánchez murió luego de que sus amigos lo dejaron en el Hospital Universitario tras presuntamente caer de una estructura tras acudir a un “rave” de Halloween el pasado sábado.

Diversas voces señalaron que recintos como el que fue Plaza Sésamo, ahora Parque Fiesta Aventuras, en Parque Fundidora, no están preparados para estas actividades.

“En primer lugar, es reprobable que se están haciendo eventos tan grandes en las áreas de parques donde los juegos mecánicos han estado parados, se debió primero haber hecho una revisión por parte de las propias autoridades por seguridad, es muy delicado el que una persona haya perdido la vida, las condiciones en que fue abandonado.

“No se deben combinar estas cosas, si sabemos que con estos festivales los jóvenes están exponiéndose al consumo de bebidas alcohólicas o sustancias ilegales, tener todavía este tipo de juegos mecánicos que no sabemos en qué condiciones estén, definitivamente es absurdo que se esté combinando este tipo de espectáculos”, mencionó la activista Luz María Ortiz Quintos.

Asimismo, Ortiz Quintos señaló que Protección Civil del estado falló en no supervisar el sitio e incluso al no acudir a clausurar tras la investigación que está en torno a la muerte del joven saltillense.

“Faltó la supervisión previa de protección civil, para asegurar que los juegos se encontraran en buen estado, así como todo lo que está en el parque de diversiones que, de ser para familia, en horarios diurnos, ahora pasa a ser para shows nocturnos.

“Definitivamente que debe estar clausurado y revisar qué tipo de eventos se pueden realizar de acuerdo al reglamento de espectáculos del municipio o el estado, con qué objetivo se instaló el parque Plaza Sésamo”, agregó la Ortiz Quintos.

Por su parte, la activista y exdiputada, Ivonne Bustos, lamentó los hechos y coincidió en que no se debe de hacer combinación festivales en donde hay alcohol con recintos como este.

Asimismo, señaló que es lamentable la muerte del joven y señaló que espera que la Fiscalía pueda dar con los responsables en el fallecimiento de Juan Pablo.

“Tenemos que revisar muy bien las autoridades que otorgan los permisos, para este tipo de festivales, sobre todo en el caso en el que se mezcla venta y consumo de alcohol y además se pone a los jóvenes en una situación de riesgo cuando se hace en lugares como este recinto que ocupaba antes Plaza Sésamo, no se puede combinar la actividad de juegos mecánicos con alcohol y larga permanencia, masivos, es una composición explosiva de alto riesgo.

“Este tipo de lugares en estas condiciones se presta a que pueda haber situaciones como la que lamentablemente hubo e incluso con riesgo de que haya cosas mayores, la Fiscalía hará sus investigaciones y se deslindarán responsabilidades, pero es lamentablemente que una persona, más siendo un joven que asiste a un festival, tenga este lamentable suceso”, agregó Bustos.

