Cuestionan condena difundida en caso de Aldo “N”

Tras solicitar una réplica, la defensa de Aldo “N” detalló en entrevista que el proceso está lejos todavía de terminarse

Familiares de Aldo “N”, un joven investigado por homicidio, denunciaron que la Fiscalía difundió erróneamente una sentencia atribuyéndole culpabilidad aún y cuando el proceso continúa abierto.

Y es que, a través de una ficha informativa, la autoridad aseguró que hubo una condena de 25 años de prisión, así como un pago de indemnización por muerte y gastos funerarios a los deudos de la víctima.

De acuerdo con la relatoría del órgano autónomo, Aldo es responsable de disparar un arma de fuego contra un hombre luego de que un presunto cómplice, identificado como Brandon, se lo ordenara en una reunión transcurrida en García.

“Todavía no está terminado el juicio, hay una apelación, y estamos en la espera, entonces es injusto que todavía estemos en proceso y no se le respete la presunción de inocencia”, lamentó Teresa Isabel, tía del indagado.

Tras la difusión de la condena por parte de la Fiscalía, medios de comunicación replicaron la información.

Tras solicitar una réplica, la defensa de Aldo “N” detalló en entrevista que el proceso está lejos todavía de terminarse.

“Existen todavía más recursos, la sentencia ejecutoria es cuando ya no hay nada más que hace y ahora sí pueden dictar una sentencia firme, pero ahorita estamos en el recurso de apelación que se presentó en tiempo y forma. “Está en proceso y aproximadamente son tres meses, o un poco más, para que un tribunal de alzada nos pueda dar respuesta”, explica la abogada Marlén Díaz, “y aun después de eso nos queda el recurso del amparo directo”.

El crimen ocurrió en mayo de 2024 en una quinta de la colonia Los Cerritos.

Aldo fue aprehendido por el caso en febrero de 2025, según compartió la defensa.

Fue en marzo de este año cuando la Fiscalía difundió la ficha asegurando que se alcanzó una condena para ambos sospechosos.