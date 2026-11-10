Cuestionan alianza entre PRI y PAN en el Congreso de Nuevo León

El mandatario cuestionó la alianza entre legisladores del PRI y PAN tras la formación del grupo opositor en el Congreso del estado.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, lanzó críticas contra los diputados del PRI y PAN que conformaron una nueva bancada en el Congreso Local, denominada “Recuperemos Nuevo León”, al considerar que la alianza entre ambas fuerzas políticas representa una muestra de la llamada vieja política.

Las declaraciones del mandatario estatal se dieron durante un evento de entrega de un nuevo plantel educativo en el municipio de Salinas Victoria.

“Los naranjas de Nuevo León estamos trabajando siempre coordinados, no ocupamos mezclarnos con pelusas, como hoy. Ahorita me enteré que en el Congreso se hizo un nuevo partido y se mezclaron. ¡Qué cosa tan feo, Señor Jesucristo! Bueno, hay niños, mejor hay que hablar de otra cosa, pero qué vergüenza. La vieja política se tiene que juntar y hacer cosas raras para competir, pero eso es otro boleto”, dijo García.

La nueva bancada, integrada por legisladores del PRI y PAN, contará con 17 diputados, cifra que representa cuatro integrantes más que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador.