Cuestionan agrupar presupuesto y reformas en un solo paquete

Congreso local enfrenta división por aprobar en paquete reformas clave y Presupuesto 2026; posturas de partidos difieren y mantienen estancadas negociaciones.

Las bancadas en el Congreso local discreparon sobre si el Presupuesto del 2026, la reforma de transparencia, la judicial y electoral, se deben negociar en paquete, pues mientras PRI y PAN dicen que sí, Morena y Movimiento Ciudadano no lo ven necesario.

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que para evitar que se intenten hacer diversas negociaciones por los cuatro temas, es preferible que todo se negocie en conjunto y así se vote todo ya sea por la mayoría calificada o de manera unánime.

“Es que eso lo tendríamos que ver si lo vamos a meter junto con el presupuesto o no lo vamos a meter junto con el presupuesto. Antes de que sea el inicio del año electoral.

Yo creo que, si queremos sacar la ley electoral, hay que verlo todo en paquete. Porque si no, el gobernador nos va a pedir otra cosa a cambio de la ley electoral. Pues la judicial no la traíamos pensada, pero pues si tiene que entrarse pudiera entrar, creo que es un tema que tenemos que avanzar, ¿verdad?”, dijo Carlos de la Fuente.

En el mismo sentido, la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso concordó en que esas leyes tienen que negociarse en paquete con dl presupuesto como parte de una técnica legislativa.

“Es una técnica de cabildeo legislativo que no me parece mal, o sea, creo que sí es muy buen momento en el que podamos ver varios de los asuntos más trascendentes que tenemos pendientes en este congreso juntos, la parte de para garantizar que alguien no te hable con sorpresa, sobre todo siendo ellos la veo difícil porque pues siempre salen con sus cosas. “Pero pues sí, es buena técnica, buena opción que podamos negociar que se voten algunas cosas en paquete”, agregó Lorena de la Garza.

Sin embargo, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y de Morena no están de acuerdo con que sean en paquete.

Mario Soto, coordinador de la bancada de Morena, indicó que ellos solo están de acuerdo actualmente con la Ley de Ingreso y la de Egresos, ya que se les hace injusta la Ley de Coordinación Hacendaria por cómo se reparten los recursos a los municipios, por lo cual no podrían acompañarla, si es que la suben en paquete.

"Nosotros lo que queremos es que en verdad tengamos un presupuesto que beneficie al pueblo de Nuevo León, por lo tanto, hemos propuesto estos cinco puntos.

No se puede mezclar todo así nomás, tenemos que ser muy claros en esto y tampoco podemos caer en chantajes. Aquí el tema lo que hemos dicho es con Ley de ingresos, Ley de Egresos si vamos, es lo que hemos dicho públicamente, solo que el tema es que con la Ley de Coordinación Hacendaria no podemos ir, como lo hemos manifestado anteriormente, hay un reparto injusto para los municipios periféricos", dijo Mario Soto.

Mientras que la diputada vicecoordinadora de MC, Melisa Peña, indicó que no se deben de mezclar estos temas.

“Son temas que no están directamente relacionados, hemos sido muy claros de que el presupuesto es el que la ciudadanía se merece, hemos siempre buscado que haya este presupuesto que no priorices algunos organismos, sino que se vaya directamente a las obras. Desde Movimiento Ciudadano no vemos que tenga que haber una relación directa con un tema u otro, el tema, el presupuesto se ha venido atorando con ciertos intereses políticos”, explicó la diputada Melisa Peña.

El pasado 25 de marzo, los diputados en el Congreso local tuvieron una sesión en donde se suponía que iban a superar el veto al presupuesto que había mandado el gobernador anteriormente, con los votos de las bancadas del PRI, PAN y Morena.

Sin embargo, ante un presunto malentendido entre los mismos diputados de Morena, las negociaciones se cayeron y Nuevo León se quedó sin presupuesto nuevamente.