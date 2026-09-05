Cuestiona MC posible llegada de Jesús Cantú al IEEPCNL

El partido argumentó que Cantú tuvo participación en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente ocupó cargos federales

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Movimiento Ciudadano cuestionó la posible designación de Jesús Cantú Escalante como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), al considerar que sus antecedentes políticos podrían poner en duda la imparcialidad del organismo de cara al proceso electoral de 2027.

El pronunciamiento ocurre luego de que el Consejo General del IEEPCNL incluyera en su orden del día la propuesta para designar a Cantú Escalante como titular de la Secretaría Ejecutiva, cargo que coordina las actividades técnico-administrativas del organismo, funge como secretaría del Consejo General con voz pero sin voto y representa legalmente al Instituto.

MC sostuvo que la autonomía de las instituciones electorales es indispensable para garantizar “certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos”.

En ese sentido, la dirigencia emecista rechazó lo que calificó como un “intento de imposición” de Cantú Escalante y pidió al Consejo General revisar otros perfiles para ocupar la Secretaría Ejecutiva.

El partido argumentó que Cantú tuvo participación en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente ocupó cargos en el Gobierno federal.

Además, recordó que durante la gestión de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía, Cantú Escalante fue designado titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia.

“En Movimiento Ciudadano rechazamos el intento de imposición de Jesús Cantú Escalante como nuevo secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque la simple propuesta genera dudas. “Su afiliación partidista, la lucha que dio en la campaña presidencial contra los partidos opositores a la autodenominada Cuarta Transformación y la cercanía con la dirigencia de Morena echan por tierra la garantía de imparcialidad que debe regir una elección”, sostuvo Movimiento Ciudadano.

Clouthier participa actualmente en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará el proyecto de ese partido rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Por ello, el partido pidió que la designación sea analizada bajo criterios de autonomía e independencia, al considerar que cualquier duda sobre la imparcialidad del árbitro electoral puede generar cuestionamientos sobre el proceso que se avecina.

El tema será definido por los consejeros electorales en la sesión programada para este viernes.

De acuerdo con el proyecto de acuerdo, en caso de ser aprobado, Cantú Escalante asumiría el cargo a partir del 5 de septiembre de 2026.

MC rompe el silencio al respecto

Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, cuestionó la propuesta de Jesús Cantú Escalante para ocupar la Secretaría Ejecutiva del IEEPCNL, al señalar sus antecedentes de participación política y su relación con gobiernos de Morena.

Martínez Ríos pidió que el Consejo General analice un perfil que garantice independencia, imparcialidad y certeza para todos los partidos políticos.

“La autonomía de las instituciones electorales es fundamental para garantizar certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos.”

En Movimiento Ciudadano, señaló, defenderán que el árbitro electoral mantenga su independencia.