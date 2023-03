Cuestiona firmas ‘ecológicas’ de Miguel Treviño

El exregidor sanpetrino, Ernesto Chapa, cuestionó las firmas “ecológicas” recolectadas este domingo por el alcalde de San Pedro Miguel Treviño.

Por: Javier Torres

Marzo 12, 2023, 22:24

Fue este domingo cuando Miguel Treviño convocó a firmar de apoyo una iniciativa de amparo para la contaminación de la refinería en Cadereyta.

Donde en un inició le pareció correcto puntualizar en temas de contaminación, falta de áreas verdes que están afectando al Estado, pero, señaló que las formas de convocar las firmas fue subjetiva, principalmente para los niños.

“Una cuestión es fomentar la participación y civismo, pero no para una decisión jurídica o personal, de hecho, no van a servir las firmas desde un punto de vista jurídico. Niños menores de edad pueden opinar pero no tienen capacidad de voto ni personalidad legal para hacerlo, son habitantes más no ciudadanos. Cuidado con eso, lo niños no se tocan, cuidemos a nuestros hijos”, comentó Ernesto Chapa.

Del mismo modo, cuestionó el proceso de la junta de firmas ya que, según ciudadanos, las firmas pertenecían a Miguel Treviño y no al municipio.

“Esto señores es muy extraño: ¿por qué a Miguel Treviño y no a municipio? ¿Acaso la intención es, posteriormente usar esas mismas formas y la información confidencial para uso de intereses distintos desde el punto de vista electoral? Se los dejo de tarea, dijo el exregidor sanpetrino.

De nueva cuenta, es como el alcalde Miguel Treviño se encuentra en el ojo del huracán por sus formas, en un inicio, se le señaló de sus formas al encarar las obras públicas del Casco Urbano de San Pedro que sigue dando de qué hablar,ahora, de su convocatoria de apoyo a la iniciativa de amparo en contra de la refinería en Cadereyta.