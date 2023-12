Cuentan en cortometraje una historia de la verdadera Navidad

¿Qué pasa cuándo la Navidad no te trae lo que pediste?

En "Paraguay 76" lo sabrás.

Se trata de un cortometraje que es una historia de la verdadera Navidad, producido y dirigido por Martha Lilia López y Juan Carlos Salas, un matrimonio de cineasteas regios.

En 28 minutos, "Paraguay 76" relata la historia de "Fide", quien no cree en la Navidad por un episodio en su infancia, pero un suceso mágico y sorprendente llegará a la puerta de su hogar.

La productora Martha Lilia López dijo que este cortometraje es un llamado a reflexionar.

"Yo los invito a que descubran, al ver el cortometraje, la verdad que se van a inspirar y van a reflexionar muchísimo en la verdadera Navidad, en el verdadero sentido, para mí la Navidad es el nacimiento del niño Jesús y lo que nos va a dejar a nosotros en el corazón y también el compartir", detalló.

El director Juan Carlos Salas, esposo de la productora, explicó que "Fide" representa a todos los niños que anhelaron un regalo en Navidad, sin recibirlo.

Se llama "Paraguay 76" porque esa es la dirección donde transcurre la historia.

La idea nació cuando el director recorría el centro de Monterrey buscando una locación para hacerle el trabajo a un cliente sobre el significado de la Navidad, y se percató de que nada de lo que había en negocios y calles era lo que él vivió de niño.

"Había regalos gigantes, Santaclós gigantes, pinos gigantes, pero no estaba la esencia de la Navidad. Y se me hizo totalmente superficial, en realidad fue como un acto de rebeldía decir: "Oye, esto no significa la Navidad, esto no es lo que me enseñaron mis papás", platicó el director.

El cortometraje fue tan exitoso que se presentó en Cannes, mientras que en otros festivales internacionales ganó premios por Mejor Director, por Guión y por el trabajo actoral, con el talento regio que aportaron Luisa Fernanda y Fernando Lozano, entre otros.

"Y para hacerlo posible también recurrimos al narrador de la voz de Disney, Francisco Colmenero, él cuando leyó el guión le inspiró bastante esta historia y nos comentó que iba a transformar a muchos corazones, a muchas familias, que al final la Navidad es una unión familiar también y algunos no la celebraban", refirió la productora.

La mayor satisfacción es tocar el corazón de las personas y eso lo comprobaron cuando una señora les comentó que, tras ver el cortometraje, ella y su esposo cambiaron de actitud.

"Y dice: nosotros tenemos 15 años que no celebramos la Navidad porque siempre estamos peleando que si en tu casa, que si en la mía, entonces como siempre estábamos peleando que en dónde la celebrábamos, dijimos: "Ya no la vamos a celebrar, pero a partir de hoy vamos a empezar a celebrar de nuevo". Así que imagínate, ese es el regalo más grande como creador", resaltó el director.

Hay que estar pendientes porque "Paraguay 76" será transmitido en televisión abierta.

