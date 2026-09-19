Cubano detenido por posesión de droga en Monterrey

Un hombre fue detenido en el Centro de Monterrey tras ser sorprendido con un machete y 12 envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Un hombre de origen cubano, de 41 años, fue detenido por policías de Monterrey luego de que presuntamente lo sorprendieran con un machete y 12 envoltorios con una sustancia con características similares a la droga tipo cristal.

Además, es investigado por presuntamente lesionar a otro hombre con el arma blanca.

La detención de Lázaro “N” ocurrió en el cruce de Juan Álvarez y Carlos Salazar, en el Centro de Monterrey, donde los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos observaron al hombre alterando el orden en la vía pública y portando un machete.

Al acercarse, presuntamente se mostró agresivo y desobedeció las indicaciones, por lo que fue detenido.

Durante una revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias 12 bolsitas tipo ziploc con una sustancia en polvo con características similares a la cocaína, según el informe.

Las autoridades también investigan su presunta participación en una agresión ocurrida horas antes en el cruce de Juan Álvarez y Arteaga, donde un hombre habría resultado lesionado en una mano y el pecho tras ser atacado con un machete.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones.