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Cubano detenido por posesión de droga en Monterrey

Por: Humberto Salazar

18 Septiembre 2026, 06:25

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Un hombre fue detenido en el Centro de Monterrey tras ser sorprendido con un machete y 12 envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Cubano detenido por posesión de droga en Monterrey

Un hombre de origen cubano, de 41 años, fue detenido por policías de Monterrey luego de que presuntamente lo sorprendieran con un machete y 12 envoltorios con una sustancia con características similares a la droga tipo cristal.

Además, es investigado por presuntamente lesionar a otro hombre con el arma blanca.

La detención de Lázaro “N” ocurrió en el cruce de Juan Álvarez y Carlos Salazar, en el Centro de Monterrey, donde los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos observaron al hombre alterando el orden en la vía pública y portando un machete.

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Al acercarse, presuntamente se mostró agresivo y desobedeció las indicaciones, por lo que fue detenido.

Durante una revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias 12 bolsitas tipo ziploc con una sustancia en polvo con características similares a la cocaína, según el informe.

Las autoridades también investigan su presunta participación en una agresión ocurrida horas antes en el cruce de Juan Álvarez y Arteaga, donde un hombre habría resultado lesionado en una mano y el pecho tras ser atacado con un machete.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones. 

 

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