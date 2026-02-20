Cuatro jóvenes son rescatados en el Cerro de la Silla

Elementos de la corporación municipal, en coordinación con Protección Civil Nuevo León, activaron un operativo de búsqueda y localización en la zona de montaña.

Cuatro jóvenes que se extraviaron durante un ascenso en zona de senderismo fueron rescatados este jueves en el Cerro de la Silla, específicamente en el área del Pico Norte.

De acuerdo con información de Protección Civil Guadalupe, el reporte se recibió a través del sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre varias personas que no lograban ubicar la ruta de regreso tras realizar el ascenso.

De inmediato, elementos de la corporación municipal, en coordinación con Protección Civil Nuevo León, activaron un operativo de búsqueda y localización en la zona de montaña.

Las labores implicaron un recorrido aproximado de cinco mil metros en terreno accidentado. Tras varias horas de rastreo, los rescatistas lograron ubicar a los cuatro jóvenes.

En el lugar se les brindó atención prehospitalaria e hidratación preventiva. Posteriormente, se realizó un descenso controlado y seguro hasta un punto accesible.

Uno de los excursionistas presentó fatiga muscular; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.