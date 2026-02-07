Cuatro integrantes de una banda delictiva son capturadas

Los presuntos ladrones fueron detenidos tras un fuerte operativo en el cruce de la avenida Juárez y San Francisco, en la colonia San Diego

Durante un fuerte operativo, policías de Guadalupe detuvieron a cuatro integrantes de una banda dedicada al robo a negocios.

Los inculpados fueron identificados como Julián, dedicada 23 años, de origen colombiano y señalado como líder de la banda.

Identifican a los presuntos integrantes

Asimismo, fue interceptado Ezequiel, de 42, Paula, de 46, y José Alfredo, de 46. Los cuatro detenidos integran una banda dedicada al saqueo de negocios en ese municipio y a la presunta distribución de droga.

Robo en plaza comercial y seguimiento por cámaras

Los presuntos ladrones fueron detenidos tras un fuerte operativo en el cruce de la avenida Juárez y San Francisco, en la colonia San Diego.

El arresto de los cuatro se realizó luego de que cometieron un robo a un local de comidas en una plaza comercial en la avenida Plutarco Elías Calles y Las Americas.

Una cámara de seguridad captó el momento en que llevababan a cabo el robo y tras una rápida investigación, fueron ubicados por los uniformados. Al ser capturados, les encontraron en su poder 55 dosis de marihuana, lista para ser comercializada.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Publivo para que sean investigados en torno a otros robos.