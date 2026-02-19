Cuaresma se vive con sabor y economía en los mercados

Uno de los productos que mantiene su precio respecto al año anterior es el filete de pescado, el cual continúa siendo uno de los más solicitados en Cuaresma

Con el inicio de la Cuaresma, los mercados del área metropolitana ofrecen a las familias una amplia variedad de platillos tradicionales, económicos y saludables, ideales para esta temporada de abstinencia de carnes rojas.

Entre las opciones más buscadas destacan los nopalitos, el huitlacoche y las verduras frescas, que pueden acompañarse con aguacate o una refrescante agua de jamaica, productos que se mantienen a precios accesibles, de acuerdo con comerciantes.

Tal es el caso del Mercado de Abastos de Guadalupe, donde el kilo de nopales se ofrece alrededor de 40 pesos, mientras que el aguacate puede encontrarse entre 30 y 40 pesos por kilo, costos que, según locatarios, se han mantenido similares a los del año pasado.

Productos tradicionales a precios accesibles en Cuaresma

Además, en este punto de abasto es posible adquirir todos los ingredientes necesarios para la tradicional capirotada, como piloncillo, guayaba y otros insumos, a precios accesibles, lo que permite a las familias conservar esta costumbre sin afectar su economía.

En cuanto a las proteínas permitidas durante la temporada, la carne blanca continúa siendo una opción recurrente.

Comerciantes señalaron que productos como el pollo y el pescado registran un ligero incremento, ya que la pierna de pollo supera los 50 pesos por kilo, aunque la pechuga sigue siendo rendidora para la preparación de diversos platillos caseros.

Pescado y salmón, entre los más solicitados por los regiomontanos

Uno de los productos que mantiene su precio respecto al año anterior es el filete de pescado, el cual continúa siendo uno de los más solicitados por los regiomontanos durante la Cuaresma.

Para quienes buscan un gusto más refinado, el salmón se presenta como una alternativa, ya que la pieza completa puede encontrarse por menos de 300 pesos, permitiendo preparar varios platillos en casa.

De esta manera, los mercados locales ofrecen una amplia gama de opciones para todos los bolsillos, permitiendo a las familias cumplir con la tradición cuaresmal sin sacrificar sabor ni calidad.