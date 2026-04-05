¿Cuánto cuesta ahora rentar una bicicleta o scooter en Fundidora?

Rueda Verde ya opera con tarifas accesibles para recorrer el parque. Consulta costos, horarios y cómo rentar antes de tu próxima visita.

El Parque Fundidora renovó su oferta de movilidad interna con la llegada de Rueda Verde, un sistema de renta de bicicletas y scooters que busca facilitar los recorridos dentro del recinto y promover el transporte sustentable.

Entre las dudas más frecuentes de los visitantes destaca el costo del servicio, ya que esta nueva alternativa está pensada para ser accesible y funcional para familias, deportistas y turistas. Aquí en INFO7 te tenemos todos los detalles al respecto.

¿Cuánto cuesta rentar bicicletas o scooters en Fundidora?

El sistema Rueda Verde ofrece distintas opciones de movilidad con tarifas por hora que varían según el tipo de vehículo:

Bicicleta individual: 50 pesos por hora.

50 pesos por hora. Bicicleta doble (tándem): 100 pesos por hora.

100 pesos por hora. Triciclo para niño: 50 pesos por hora.

50 pesos por hora. Scooter: 50 pesos por hora.

Además, el servicio incluye lockers para resguardar pertenencias, con un costo de 10 pesos por hora.

En caso de exceder el tiempo contratado, se aplica un cobro proporcional cada 15 minutos. Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta directamente en los módulos.

Regresan bicicletas y además scooters a Fundidora | Generada con IA

¿Cómo funciona el sistema Rueda Verde?

Para rentar una unidad, los usuarios deben acudir a cualquiera de los módulos disponibles dentro del parque con una identificación oficial vigente.

Tras el registro, se asigna la bicicleta o scooter elegido y, al finalizar el recorrido, la unidad debe devolverse en el mismo punto para recuperar la identificación.

Horarios y módulos disponibles

El servicio opera todos los días de 8:00 a 22:00 horas, por lo que permite recorridos desde la mañana hasta la noche.

La estación de renta se ubica en el Acceso 1, facilitando el acceso a los visitantes.

Una alternativa para recorrer Fundidora

Rueda Verde busca transformar la experiencia dentro del parque, permitiendo recorrer espacios como el Paseo Santa Lucía o las áreas culturales de forma más ágil.

El sistema también establece reglas claras, como no salir del parque con las unidades, respetar a peatones y evitar maniobras riesgosas, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Con esta implementación, el Parque Fundidora incorpora una opción moderna de movilidad que combina recreación, accesibilidad y sostenibilidad en uno de los espacios más visitados de Monterrey.