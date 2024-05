¿Cuándo llegará tren de vapor de 1930 a Monterrey?

La histórica locomotora de vapor Empress 2816, que data de la década de los 30 del siglo pasado, está haciendo un recorrido por América del Norte, con paradas programadas en Monterrey y la Ciudad de México.

Este emblemático tren, conocido como "El Último Clavo", está despertando nostalgia y emoción entre los aficionados al ferrocarril y la historia.

This train has left the station. #FinalSpikeSteamTour pic.twitter.com/ed0s0T3YX6