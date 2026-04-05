¿Cuál es el oculto significado del Viernes Santo?

Hoy se conmemora este día con el Viacrucis, recordando la crucifixión de Jesús y los hechos que llevaron a su condena, según la tradición cristiana.

Hoy es Viernes Santo, fecha en la que se conmemora la pasión y muerte de Jesús de Nazareth en la cruz, uno de los momentos centrales de la tradición cristiana.

De acuerdo con la fe, entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad.

Como parte de esta jornada, en distintos puntos se realiza la escenificación del Viacrucis, una representación que recuerda el camino de Jesús hacia su crucifixión.

¿Por qué fue crucificado Jesucristo?

Las autoridades religiosas de Judea veían en Jesús una figura que podía generar inestabilidad, debido a que se proclamaba el Hijo de Dios y reunía seguidores.

Tras la Última Cena con sus apóstoles, se apoyaron en Judas Iscariote para ubicarlo y concretar su detención.

Una vez capturado, fue presentado ante las autoridades, quienes finalmente determinaron su condena a muerte.

¿Qué ocurrió antes de la crucifixión?

Jesús fue despojado de sus vestiduras y se le colocó una corona de espinas, en un acto que simbolizaba burla y humillación.

Posteriormente, fue obligado a cargar su propia cruz, mientras recibía golpes y azotes durante el trayecto.

¿Dónde ocurrió la crucifixión?

La ejecución se llevó a cabo en el Monte Gólgota, a las afueras de Jerusalén, donde fue crucificado junto a dos ladrones.

Sobre la cruz se colocó un letrero con la inscripción: "Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos", frase de la que derivan las siglas INRI.